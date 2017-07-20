العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بإنشاء جهاز أمني جديد

مصدر الصورة EPA Image caption صعد الملك سلمان إلى سدة الحكم في يناير/كانون الثاني 2015

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز سلسلة من الأوامر الملكية تضمنت تعديلات في الأجهزة الأمنية.

وتشمل القرارات الجديدة إنشاء جهاز أمني باسم "رئاسة أمن الدولة" يتبع رئاسة الوزراء ويعني بعدد من الاختصاصات من بينها مكافحة الإرهاب وتمويله.

كما عين الملك سلمان الفريق سهيل المطيري رئيسا للحرس الملكي، وأجرى تغييرات في الفريق المساعد لابنه ولي العهد الأمير محمد.

وتأتي هذه القرارات، التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بعد نحو شهر على تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد بدلا من الأمير محمد بن نايف.

وبحسب ما نقلته الوكالة، فإن إنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة، الذي تتبعه قوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة، يهدف إلى "مواجهة كافة التحديات الأمنية" والمساعدة على "التحرك السريع لمواجهة أي طارئ".

ويرأس الجهاز الفريق الأول عبدالعزيز بن محمد الهويريني.

وتضمنت الأوامر فصل عدد من الإدارات مثل مركز المعلومات الوطني عن وزارة الداخلية التي كان يرأسها الأمير محمد بن نايف حتى جرد من منصبه الشهر الماضي.