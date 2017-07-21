حزب الله يعلن بدء عملية عسكرية في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا

مصدر الصورة Reuters Image caption إعلان حزب الله عن بدء المعركة يأتي بعد فشل مفاوضات مع جبهة فتح الشام لإخراج المسلحين من المنطقة سلميا

أعلن حزب الله بدء عملية عسكرية في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا.

وتستهدف العملية، التي تشمل جرود عرسال والقلمون، مسلحين من المعارضة السورية ينتمي معظمهم لجبهة فتح الشام، التي كانت تُعرف بالنصرة سابقا.

ويشن الجيش السوري منذ أيام غارات على مواقع المسلحين في تلك المنطقة.

وتقول مراسلة بي بي سي عربي في بيروت كارين طربيه إنه من المتوقع أن يقوم الجيش اللبناني أيضا برصد واستهداف أي تحركات للمسلحين من جانب الحدود اللبنانية.

ويأتي الإعلان بعد فشل مفاوضات بين حزب الله وجبهة فتح الشام لإخراج المسلحين من المنطقة سلميا.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد حذر في وقت سابق من أن الوقت ينفد أمام المسلحين السوريين على امتداد الحدود قرب عرسال للتوصل الى اتفاق مع السلطات السورية، مشددا على أنهم "يشكلون تهديدا للجميع... وآن الأوان لإنتهاء هذا التهديد".

ويشارك حزب الله في القتال الدائر في سوريا إلى جانب القوات التابعة للرئيس السوري بشار الأسد.