مقتل 15 من عناصر حزب الله في معركة جرود عرسال

مصدر الصورة AFP Image caption يقاتل حزب الله في مختلف أرجاء سوريا

سقط 15 مقاتلا على الاقل من حزب الله اللبناني خلال أول يومين من معركة الحزب في جرود عرسال على الحدود بين لبنان وسوريا.

وذكر الإعلام الحربي التابع للحزب أن قواته سيطرت على منطقتي جوار الشيخ ووادي كريتي ومناطق أخرى في الجزء الجنوبي من جرود عرسال.

وقال إن الطائرات العسكرية السورية استهدفت مواقع المسلحين على الجانب السوري من الحدود قرب بلدة فليطة السورية.

وأضاف أن ما لا يقل عن 23 من مسلحي فتح الشام "النصرة سابقا" قتلوا في اليوم الأول وما لا يقل عن خمسة من مقاتلي حزب الله أيضا في ذات اليوم.

وصرح مصدر أمني في وقت مبكر من صباح يوم السبت بأن عدد قتلى الحزب ارتفع الى 15 اضافة الى ما لا يقل عن 43 من مقاتلي المعارضة.

وقال موقع قناة المنار التابعة لحزب الله على الانترنت إن الجيش اللبناني استهدف "مجموعة من المسلحين جنوب وادي الخيل، وتصدت لمجموعة من المسلحين في "وادي الدم" بينما كانت تحاول التسلل في اتجاه مراكز الجيش في عرسال".

وكان الحزب والجيش السوري قد استهلا فجر الجمعة هذه المعركة بشن هجوم على المسلحين من الجانب السوري للحدود.

ويشن الجيش السوري منذ أيام غارات جوية على مواقع المسلحين في تلك المنطقة الى جانب قصف مدفعي تستهدف مواقعهم.