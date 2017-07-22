مصر: الحكم بإعدام 28 متهما في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات

مصدر الصورة Getty Images Image caption النائب العام المصري هشام بركات اغتيل في 2015 بتفجير سيارته أثناء خروجه من منزله

قضت محكمة مصرية بإعدام 28 شخصا بعد إدانتهم في قضية مقتل النائب العام المصري هشام بركات.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة الحكم، اليوم السبت، بعد قرارها في جلسة سابقة بإحالة 30 متهما إلى مفتي البلاد، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وكان من بين الثلاثين المحكوم عليهم، حضر 15 المحاكمة بينما حُكم على الآخرين غيابيا.

وكان بركات قد اغتيل في هجوم على موكبه، أثناء خروجه من منزله شمال شرقي العاصمة المصرية في يونيو/ حزيران من عام 2015، عن عمر يناهز 65 عاما.

كما عاقبت المحكمة 15 متهما بالسجن المؤبد، 25 عاما، والسجن 15 عاما على ثمانية متهمين، والسجن عشر سنوات على 15 متهما.

وبلغ عدد المتهمين في تلك القضية 67 شخصا، وانقضت الدعوى الجنائية ضد القيادي بجماعة الإخوان محمد كمال، نظرا لوفاته العام الماضي 2016.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الأحكام التي صدرت غير نهائية ويمكن للمدانين الطعن عليها وسيعاد محاكمة الهاربين بعد القبض عليهم

والأحكام التي صدرت اليوم غير نهائية، ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن عليها أمام محكمة النقض المصرية، بينما تسقط الأحكام وتعاد محاكمة من صدرت ضدهم أحكاما غيابية، في حال القبض على أي متهم هارب أو قام بتسليم نفسه طواعية.

وتشمل وقائع الاتهام ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها.