الشرطة المصرية " تقتل 8 مسلحين من حركة حسم"

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قالت وزارة الداخلية المصرية إنها قتلت "ثمانية مسلحين" في محافظة الفيوم، جنوب القاهرة، بعد تبادل لإطلاق النار، فيما يعتقد أنه معسكر لتدريب مسلحين.

وذكر بيان للوزارة أن الملسحين تابعون لـ "حركة سواعد مصر" ، المعروفة باسم "حسم"، التي تبنت معظم العمليات التي تمت في القاهرة في الفترة الماضية وآخرها استهداف نقطة أمنية بالفيوم أسفر عن مقتل مجند وإصابة آخرين.

وقال البيان إن الوزارة وردتها معلومات عن معسكرات للتدريب في صحراء الفيوم لعناصر حديثة الانضمام لحركة حسم، فقامت قوات الأمن بمهاجمة المعسكرات وتبادلت اطلاق النار مع العناصر المسلحة، وأسفر ذلك عن مقتل ثمانية منهم.

وأضاف أن القوات "عثرت على وسائل للإعاشة وأسلحة آليه وذخائر".

وحسب البيان، فإن وزارة الداخلية ألقت القبض على خمسة من عناصر "حسم" في محافظتي الجيزة والشرقية، في مداهمتين نفذتهما بشكل متزامن على مقرين آخرين لعناصر الحركة.