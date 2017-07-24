إسرائيل تقرر إزالة البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى

مصدر الصورة Reuters Image caption توترت الاوضاع بين اسرائيل والفلسطينيين بعد تدابير امنية فرضتها إسرائيل في محيط المسجد الاقصى

قررت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء وقف استخدام البوابات الإلكترونية عند مداخل المسجد الأقصى في القدس وذلك بعدما تسببت باندلاع أعمال عنف بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان له إن " الحكومة المصغرة وافقت على توصية كل الاجهزة الامنية باستبدال اجراءات التفتيش بواسطة اجهزة كشف المعادن باجراءات امنية تستند الى تكنولوجيات متطورة ووسائل اخرى".

وتوترت الاوضاع بين اسرائيل والفلسطينيين بعد تدابير امنية فرضتها إسرائيل في محيط المسجد الاقصى شملت وضع آلات لكشف المعادن عند مداخله ما أثار غضب المصلين والرئاسة الفلسطينية.