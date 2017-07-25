بالصور: الأوضاع في محيط المسجد الأقصى

فلسطينيون يصلون خارج باب "الأسباط" ، المدخل الرئيسي لمجمع الأقصى، في مدينة القدس القديمة. وكان مفتي القدس، الشيخ محمد حسين، قد دعا المسلمين الفلسطينيين إلى عدم المرور عبر البوابات الإلكترونية ورفض جميع الإجراءات التي تغير الوضع التاريخي للمسجد. وكانت السلطات الإسرائيلية قد وضعت في وقت سابق أجهزة للكشف عن المعادن وكاميرات جديدة عند مدخل مجمع الأقصى، بعد إطلاق النار من جانب عرب إسرائيل في 14 يوليو/تموز الماضي، استهدف الشرطة الإسرائيلية وأسفر عن مقتل شرطيين والمهاجمين الثلاثة.