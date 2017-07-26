حزب الله "يعلن السيطرة" على مناطق كان يحتلها مسلحو هيئة تحرير الشام

Image caption حزب الله في جرود عرسال

أعلن الإعلام الحربي التابع لحزب الله عن سيطرة مقاتلي الحزب على معظم المساحة التي كانت تحت سيطرة مسلحي هيئة تحرير الشام التي كانت معروفة بالنصرة في جرود عرسال الحدودية بين لبنان وسوريا.

وقال الحزب إن مقاتلي الهيئة باتوا محاصرين في منطقة تعرف باسم الملاهي ووادي حميد على تخوم بلدة عرسال.

يذكر أن وجود آلاف اللاجئين السوريين في تلك المنطقة يجعل المعارك فيها حساسة.

ويُتوقع أن يلقي أمين عام حزب الله حسن نصر الله خطابا متلفزا الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء الأربعاء.

وكانت قوات تابعة لحزب الله قد نفذت عملية هجومية في الجبال المطلة على عرسال قال الحزب إنها تهدف لإخراج المسلحين من آخر معاقلهم على الحدود بين سوريا ولبنان، يوم الجمعة الماضي.

واستهدفت العملية مسلحين من المعارضة السورية ينتمي معظمهم لجبهة فتح الشام، التي كانت تُعرف بالنصرة سابقا.

وفي هذه الأثناء أفادت وسائل إعلام محلية أن قوات الجيش عززت من إجراءاتها الأمنية في محيط مدينة عرسال لمنع تسلل أي عناصر مسلحة إليها بسبب العمليات العسكرية لحزب الله على تخوم المدينة.