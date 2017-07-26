ترامب يتعهد بمساعدة لبنان في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية

مصدر الصورة Reuters Image caption قال ترامب إن الولايات المتحدة ستدعم الجيش اللبناني

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء على الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لمنع مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من اختراق حدودها، وتعهد باستمرار تقديم الدعم للبنان.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك عقد في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء سعد الحريري " بإمكان المساعدات الأمريكية أن تضمن أن يكون الجيش اللبناني هو القوة الوحيدة التي تحتاجها البلاد للدفاع عن حدودها".

ولم يحدد ترامب طبيعة ومستوى الدعم الذي يمكن تقديمه للبنان، لكن الحريري وترامب أكدا على تفاؤلهما بمستقبل التعاون العسكري بين البلدين.

وحين سئل الحريري عن الدعم الأمريكي للجيش اللبناني قال إنه يأمل أن تستمر المساعدات كما كانت ، وقال في وقت لاحق إنه أحس أن هناك تفهما كبيرا ضمن الإدارة الأمريكية لمساعدة الجيش اللبناني.

يذكر أن الجيش اللبناني تلقى مساعدة عسكرية من الولايات المتحدة بقيمة مئات ملايين الدولارات في السنوات الأخيرة.

وقال ترامب بينما كان يقف إلى جانب الحريري إن "حزب الله يشكل تهديدا للبنان من الداخل".

وقد قدم نواب أمريكيون تشريعا الأسبوع الماضي لزيادة العقوبات المفروضة على حزب الله ، بفرض قيود على قدرته جمع تبرعات من خلال ممارسة ضغوط على البنوك.

وعبر مسؤولون لبنانيون عن قلقهم من أن تسبب تلك الإجراءات أضرارا للقطاع البنكي بسبب النفوذ الكبير لحزب الله داخل لبنان.

يذكر أن حزب الله، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، يحوز على مقاعد في البرلمان اللبناني.

وقال الحريري إنه ناقش مع ترامب قضية التشريع المقترح وسيعاود التحدث إليه في الموضوع لاحقا.

ويدعم حزب الله الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال الحريري إن التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا يساعد على استقرار المنطقة.

وقد توسطت روسيا والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا خلال الشهر الجاري.