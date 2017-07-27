إيران تختبر "بنجاح" صاروخا إلى الفضاء

مصدر الصورة AFP Image caption صورة وزعتها وزارة الدفاع الإيرانية لإطلاق الصاروغ "سيمروغ"

اختبرت إيران "بنجاح" صاروخا يحمل أقمارا صناعية إلى الفضاء بعد أيام من تحذير واشنطن بالرد على عقوبات جديدة فُرضت على طهران بسبب برنامجها للصواريخ البالستية، حسبما قال التلفزيون الرسمي.

وقال التلفزيون الإيراني إن الصاروخ، الذي سمي سيمروغ، وهو اسم طائر في الأساطير الإيرانية، يقدر على دفع صاروخ يبلغ وزنه 250 كيلوغراما إلى ارتفاع 500 كيلومترا.

وجاء إطلاق الصاروخ في الاحتفال بافتتاح مركز الإمام الخميني للفضاء، الذي أُنشئ لإرسال الأقمار الصناعية للفضاء، حسبما قال التلفزيون، دون تحديد موقع الإطلاق.

وتشتبه الدول الغربية في أن إيران تطور تكنولوجيا قادرة على إطلاق صواريخ بالستية طويلة المدى بحمولة تقليدية أو نووية، وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد أن برنامجها الفضائي له اهداف سلمية.

وأدان الغرب العمليات الأربع السابقة التي أطلقت فيها إيران صواريخ منذ عام 2009.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء إن إيران سترد على إي خرق تقوم به الولايات المتحدة لاتفاق نووي أًبرم عام 2015 بعد أن مرر مجلس النواب الأمريكي قرارا جديدا للعقوبات.

وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء "إذا تجاوز العدو أي جزء من الاتفاق، سنقوم بالشيء ذاته، وإذا تجاوزوا عن الاتفاق بأسره، سنفعل نفس الأمر".

وقالت لجنة الأمن الوطني والعلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني إنه سيعقد جلسة غير اعتيادية السبت لبحث رده الرسمي.

وصوت البرلمان في وقت سابق الشهر الجاري على التعجيل بمشروع قرار تم التقدم به في يونيو/حزيران يعطي مزيدا من التمويل لبرنامج الصواريخ الإيراني والحرس الثوري.

وقال روحاني "يجب أن نطور دوما قدراتنا الدفاعية وسنعزز أسلحتنا الدفاعية بغض النظر عن آراء الآخرين".

ومرر مجلس النواب الأمريكي قرارا بعقوبات جديدة تستهدف الحرس الثوري الإيراني بشأن برنامجه للصواريخ.