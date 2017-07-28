التحالف بقيادة السعودية يعلن عن اعتراض صاروخ "أطلقه الحوثيون تجاه مكة"

مصدر الصورة Reuters Image caption قال التحالف بقيادة السعودية إن الصاروخ "أطلقته الميليشيات الحوثية" الموجودة في اليمن.

أعلن التحالف العسكري بقياد السعودية عن اعتراض صاروخ باليستي بالقرب من منطقة مكة.

وقال التحالف في بيان إن الصاروخ "أطلقته الميليشيات الحوثية" الموجودة في اليمن.

وأضاف البيان أن الصاروخ، الذي اعترضته قوات الدفاع الجوي في التحالف مساء الخميس، كان "محاولة يائسة لإفساد موسم الحج".

ولم يكن هذا هو الاستهداف الأول لمكة بصاروخ، فقد أعلن التحالف في أكتوبر/تشرين أول الماضي، عن اعتراض صاروخ باليستي طويل المدى كان يستهدف المدينة.

لكن الحادث الأخير يأتي قبل شهر تقريبا من موسم الحج.

وقال التحالف العسكري في بيانه إن الاعتراض تم فوق منطقة الواصلية بمحافظة الطائف دون وقوع أي أضرار.

وحذر من أن "استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة، وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع".

وغالبا ما يقوم الحوثيون بهجمات صاروخية قصيرة المدى على الحدود الجنوبية للسعودية، خاصة في أعقاب غارات جوية تشنها طائرات التحالف على مواقعهم.

وبدأ التحالف الذي تقوده السعودية عملياته العسكرية في اليمن مارس/ آذار 2015 إلى جانب القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين، الذين تتهمهم الرياض بتلقي دعم من إيران، وقوات الرئيس السابق على عبدالله صالح.