محكمة مصرية تطلب رأي المفتى في إعدام 8 أشخاص في قضية "اقتحام قسم حلوان"

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أصدرت محكمة مصرية قرارا بإحالة أوراق 8 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم بقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة في محاولة اقتحام قسم شرطة في ضاحية حلوان جنوبي العاصمة القاهرة.

وتعود الواقعة إلى أغسطس/آب 2013 تزامنا مع فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الذي عزله الجيش بعد مظاهرات حاشدة مناهضة لسياساته.

وحددت المحكمة جلسة 10 أكتوبر/ تشرين الأول للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها 68 شخصا، ينتمي أغلبهم إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية جماعة إرهابية في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2013، وحظرت جميع أنشطتها.

وتنفي الجماعة انخراطها في أعمال عنف وتعتبر أن ما حدث في الثالث من يوليو/تموز 2013 انقلابا عسكريا وأن مرسي لا يزال هو الرئيس الشرعي لمصر.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم "مواجهة قوات الأمن والاعتداء عليهم وقتل والشروع في قتل بعض عناصر قوة تأمين قسم حلوان والتخريب العمدي لمنشآت حكومية وممتلكات عامة بعد قيام بعض أنصار مرسي بمهاجمة القسم واضرام النيران فيه ما أسفر عن مقتل 3 ضباط شرطة و 3 مواطنين وإصابة 19 آخرين".