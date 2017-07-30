مئات التركيات يتظاهرن ضد مطالبتهن بالاحتشام

مصدر الصورة Reuters Image caption متظاهرات تقول إن ثمة تزايدا في عدد الهجمات ضد النساء بسبب ملابسهن

تظاهرت مئات التركيات في مدينة إسطنبول، السبت، احتجاجا على مطالبتهن بارتداء ملابس "أكثر حشمة".

ونظمت المسيرة، التي جاءت تحت عنوان "لا تعبثوا بملابسي"، في حي كاديكوي في الحي الآسيوي من المدينة.

وهتفت المتظاهرات بهتافات "لن نطيعكم، ولن نصمت. سننتصر بالمقاومة."

وارتدت المشاركات مجموعة متنوعة من الملابس، كانت غالبيتها تنورات قصيرة بينما ارتدي عدد قليل منهن الحجاب.

وينظر إلى مدينة اسطنبول على أنها مدينة ليبرالية نسبيا للنساء والمثليين.

وتقول المتظاهرات إن ثمة تزايدا في عدد الهجمات ضد النساء بسبب ملابسهن.

وتقول نوركان، التي شاركت في المسيرة مع صديقتها: "خرجنا إلى الشوارع ضد الاغتصاب والاعتداءات الجنسية في بلدنا."

وأضافت: "سنحتج بصوت عالٍ. لن نظل صامتين. نحن نريد وضع حد لهذه الحوادث."

وفي إحدى الحوادث في يونيو/ حزيران، تعرضت شابة تركية للاعتداء من قبل رجل في حافلة بمدينة إسطنبول، لارتدائها سروالا قصيرا.

وأظهر مقطع الفيديو الرجل وهو يضرب أسينا ميليسا سلجام، بينما كان السائق يشاهد الواقعة.

وحملت بعض المتظاهرات شعارات المثليين.

ويقول معارضون إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية يظهران قليلا بشأن منح الأقليات والمثليين والنساء مزيدا من الحقوق، ويتبنيان منجهجا أكثر صرامة مع المعارضة.

ومنذ تولي الرئيس التركي الحكم، خففت القيود المفروضة على الحجاب، التي فرضها زعماء تركيا العلمانيون في القرن العشرين، وأقبلت مزيد من النساء على ارتدائه.