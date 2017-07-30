انفجار هائل يهز العاصمة الصومالية

هز انفجار هائل العاصمة الصومالية مقديشو، حسب شهود عيان.

ونقلت وكالة رويترز عن الشهود قوله إن سحب الدخان تتصاعد في سماء المدينة.

ولم يُعرف على الفور سبب الانفجار.