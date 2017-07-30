انفجار هائل يهز العاصمة الصومالية

  • 30 يوليو/ تموز 2017
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هز انفجار هائل العاصمة الصومالية مقديشو، حسب شهود عيان.

ونقلت وكالة رويترز عن الشهود قوله إن سحب الدخان تتصاعد في سماء المدينة.

ولم يُعرف على الفور سبب الانفجار.

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