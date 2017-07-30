الدول الأربع تشترط "الرغبة الصادقة في مكافحة الإرهاب" للحوار مع قطر

مصدر الصورة Reuters Image caption وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره المصري سامح شكري قبيل بدء اجتماع المنامة.

أبدت الدول الأربع المقاطعة لقطر استعدادها للحوار مع الدوحة بشرط "الرغبة الصادقة في مكافحة الإرهاب".

وقالت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في بيان رسمي، إن التدابير التي اتخذتها ضد قطر "تتفق مع القانون الدولي".

وجاء البيان في نهاية لقاء وزراء خارجية الدول الأربع في العاصمة البحرينية المنامة الأحد لبحث الأزمة الخليجية التي قاربت على شهرها الثاني.

وحسب البيان فإن هذه الدول مستعدة للحوار مع قطر بشرط "وجود رغبة عملية وصادقة في وقف تمويل ودعم الإرهاب".

ولم يصدر أي رد فعل عن قطر، التي ترفض اتهامات الدول الأربع بدعم الإرهاب.

وتعتبر قطر العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية التي تشمل إغلاق الحدود السعودية معها حصارا يخالف القانون الدولي.