المحكمة العليا البريطانية ترفض طلبا لمحاكمة بلير بسبب دوره في غزو العراق

مصدر الصورة PA Image caption يقول بلير إنه اتخذ قرار المشاركة في غزو العراق ليقينه حينه بأن نظام صدام حسين كان يشكل خطرا على الأمن والسلم العالميين.

رفضت المحكمة العليا البريطانية طلبا بمحاكمة رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير بسبب دوره في الحرب على العراق.

وكان الفريق عبد الواحد شنان الرباط، رئيس أركان الجيش العراقي السابق، قد سعى إلى تشكيل هيئة ادعاء خاصة للتحقيق مع بلير.

ويتهم الرباط رئيس الوزراء البريطاني السابق بارتكاب "جريمة عدوان" بجر بلاده إلى غزو العراق عام 2003.

ولا يوجد في قوانين انجلترا وويلز أي شيء يتعلق بـ "جريمة عدوان".

وقالت المحكمة إنه "ليس هناك احتمال" أن تنجح هذه القضية ضد بلير.

وقد طالب الرباط أيضا محاكمة وزير الخارجية السابق جاك سترو والمدعي العام السابق لورد جولدسميث.

وكانت محكمة ويستمنستر الابتدائية قد رفضت طلب الرباط العام الماضي.

ويسعى المسؤول العسكري العراقي السابق لإجراء مراجعة قضائية في محاولة لاقناع المحكمة العليا، وهى أعلى محكمة في المملكة المتحدة، بالغاء حكم صادر عن مجلس اللوردات عام 2006. ويقول هذا الحكم إنه لا توجد شيء اسمه "جريمة عدوان" في قانون انجلترا وويلز.