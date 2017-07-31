وزير الاتصالات الإسرائيلي: بدأنا خطوات عملية لإغلاق مكتب الجزيرة

مصدر الصورة EPA Image caption تتهم إسرائيل الجزيرة بالتحيز في تغطيتها للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرة أن إسرائيل بدأت الخطوات العملية لإغلاق مكتب شبكة الجزيرة فيها.

وقال قرة في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية "استشير حاليا القسم القانوني في الوزارة وأجري اتصالات مع هيئة البث الفضائي وعبر الكوابل لوضع قانون لإغلاق استوديو شبكة الجزيرة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال الأربعاء الماضي إنه سيعمل على غلق مكتب شبكة الجزيرة في إسرائيل متهما إياها بالتحريض على أحداث العنف الأخيرة في القدس.

وكتب نتنياهو على حسابه في موقع فيسبوك: "لقد دعوت الجهات القانونية العديد من المرات إلى غلق مكتب الجزيرة في القدس. وإذا كان ذلك غير ممكن بسبب تفسير القانون، فإنني سأتكفل بالتصديق على القوانين المطلوبة لطرد الجزيرة من إسرائيل".

وكانت مدينة القدس شهدت واحدة من أكثر فترات التوتر في السنوات الأخيرة إثر تصاعد احتجاجات الفلسطينيين ضد فرض السلطات الاسرائيلية إجراءات أمنية جديدة حول الحرم الشريف، الذي يسميه الإسرائيليون جبل الهيكل، أحد أكثر الأماكن قدسية في المدينة.

واندلعت اشتباكات واضطرابات عنيفة بعد تشديد الإجراءات الأمنية الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى، بين المصلين والقوات الإسرائيلية أسفرت عن قتلى.

وقد غطت شبكة الجزيرة هذه التطورات بشكل مكثف مع تغطية مباشرة حية.

وقد أصدرت الجزيرة الخميس الماضي بيانا ردا على تصريحات نتنياهو قالت فيه إن "الجزيرة تشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية إذا نفذت (إسرائيل) تهديدها" بغلق مكاتبها.

وقالت الشبكة إن إسرائيل تصطف مع الدول الأربع التي تحاصر قطر وتطالب بأغلاق قناة الجزيرة.

وأضاف البيان أن "الجزيرة إذ تشجب الاتهامات الجزافية والتصريحات العدائية (لنتنياهو) ترى أنها حلقة أخرى في الحملة التي تتعرض لها الشبكة حاليا والتي وصلت حد المطالبة بإغلاقها بشكل كامل من قبل دول الحصار" .

مصدر الصورة Reuters Image caption تتهم الدول الأربع شبكة الجزيرة بتوفير منصة للحركات الإسلامية

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن بلاده تقف في صف الدول العربية المعتدلة التي تحارب "التطرف الديني والارهاب" ولا مكان لقناة تؤيد الارهاب في اسرائيل حسب قوله، مضيفا أن اسرائيل ستحذو حذو السعودية ومصر والإمارات والبحرين التي اغلقت مكاتب القناة وأوقفت عملها هناك.

وقالت صحيفة جروزليم بوست الاسرائيلية إن المحامي ديفيد بيتان، رئيس كتلة الائتلاف الحاكم في إسرائيل، يعمل على إعداد مسودة مشروع قانون لإغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل، ولكن متحدث باسمه قال إنه لن يستمر في ذلك إذا تقدم قرة بمثل هذا التشريع.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، هاجم الجزيرة أيضا في ندوة اقيمت في تل أبيب الشهر الماضي واتهمها بممارسة دعاية نازية.

وتتهم إسرائيل الجزيرة بالتحيز في تغطيتها للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.