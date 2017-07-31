إعدام علني لمغتصب طفلة عمرها 3 سنوات في اليمن

مصدر الصورة Reuters Image caption أعدم المتهم باطلاق النار عليه أمام الملأ وسط ميدان عام

أعدم رجل اتهم باغتصاب طفلة عمرها ثلاث سنوات أمام الملأ في ميدان التحرير في العاصمة اليمنية، صنعاء.

وقد جلد الرجل مئة جلدة أمام مئات اليمنين الذين تجمعوا لمشاهدة عملية الإعدام، ثم مدد على الأرض ويداه مقيدتان ليقوم شرطي بإطلاق خمس رصاصات عليه من بندقية آلية، بعد قيام قاض بقراءة نص الحكم بإعدامه.

وكانت محكمة جنوب شرق صنعاء قضت بإعدام، محمد مجاهد المغربي، الذي أقر بالتهم المنسوبة إليه من اختطاف وقتل واغتصاب طفلة.

وتقول وكالة رويترز للأنباء نقلا عن شهود عيان إن الإجراءات الأمنية قد شددت حول الميدان، خشية قيام رجال قبائل مسلحين من أقارب الضحية بمهاجمة المغربي.

مصدر الصورة Reuters Image caption شهد المئات من اليمنيين عملية الإعدام

وأضاف الشهود أن خمس سيارات من قوات الأمن رافقت سيارة الشرطة التي نقلت المغربي لموقع تنفيذ الحكم.

ونقلت الوكالة ذاتها قول والد الطفلة، يحيى المطري، عقب تنفيذ الحكم إنه شعر وكأنه ولد من جديد، وإنه شعر بالارتياح بعد تنفيذ القصاص بالمجرم.

ويقول مراقبون إن الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء بثوا عملية الإعدام العلنية في محاولة لإظهار أنهم يكافحون بشدة الجريمة في المناطق الخاضعة لهم.