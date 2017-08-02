قطر توقع صفقة مع إيطاليا لشراء 7 قطع بحرية بخمسة مليارات يورو

مصدر الصورة Reuters Image caption وزير خارجية قطر لم يذكر الشركات المشاركة في الصفقة

وقعت قطر صفقة لشراء سبع قطع بحرية من إيطاليا بقيمة خمسة مليارات يورو، في إطار اتفاق تعاون عسكري بين البلدين، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية القطري.

وأعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن الصفقة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو في الدوحة بعد محادثات بشأن مساعي إنهاء النزاع بين قطر والدول العربية الأربع المقاطعة لها.

وقال الشيخ محمد إنه سعيد بإعلان إتمام الصفقة بين القوات البحرية الأميرية القطرية وإيطاليا.

وذكر أن قيمة الصفقة تقدر بنحو خمسة مليارات يورو، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل، أو يكشف عن أسماء الشركات المشاركة في الصفقة.

وكانت شركة فينكانتييري لبناء السفن المملوكة للدولة الإيطالية قد قالت في يونيو/حزيران من العام الماضي إنها وقعت اتفاقا قيمته أربعة مليارات يورو لبناء سفن لقطر.

وفي ذلك الوقت ذكرت الشركة أنها ستمد قطر بأربع سفن حربية وسفينتي دعم ومنصة لهبوط الطائرات البرمائية بالإضافة إلى خدمات دعم لقطر لمدة 15 عاما بعد التسليم.

مصدر الصورة Reuters Image caption وزير الخارجية القطري مع نظيره الإيطالي في مؤتمر صحفي في الدوحة

وأضافت أن كل السفن ستبنى في أحواض سفن إيطالية، وأن عملية البناء ستبدأ عام 2018.

وقال مسؤول بشركة ليوناردو الدفاعية آنذاك إن الشركة ستزود السفن بالأجهزة الإلكترونية وأنظمة الأسلحة مقابل نحو ثلث قيمة الصفقة.

وقطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر لأنها تتهمها بدعم الإسلاميين المتشددين وإيران، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.