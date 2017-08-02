السلطات السعودية تبحث عن قاتل القطط

مصدر الصورة Twitter Image caption سجل الرجل عملياته لقتل القطط

تحقق السلطات السعودية في قضية تتعلق بقاتل للقطط، وذلك بعد ظهور فيديو على الإنترنت يظهر رجلا يطلق النار على قطط في جدة.

وقالت الحكومة السعودية وقوات الأمن إنهما يبحثان عن الرجل.

وأظهر فيديو نشر على سنابشات الرجل يستخدم بندقية لإطلاق النار على قطط في بعض أحياء المدينة.

وأثار الفيديو الغضب على الإنترنت مع عشرات الآلاف من المطالبات بمحاسبة "سفاح القطط".

ويظهر الفيديو القطط في ألم شديد بعد إطلاق النار عليها.

وقال الرجل في الفيديو إن قتل القطط يأتي "ثمنا لتنظيف السيارة أربع مرات".

ودعا عدد من مستخدمي الإنترنت إلى إعدامه، بينما قال آخرون إنه مريض، وشاركوا رقما للإبلاغ عن الجرائم ضد الحيوان.

وغرد البعض أن ما فعله يخالف تعاليم الدين الإسلامي الخاصة بالرفق بالحيوان.

وهذه ليست أول حالة لقاتل للقطط، ففي يونيو/حزيران الماضي سُممت مائتا قطة في قرية سان بيير لا مير في فرنسا.

وفي يوليو/تموز سُجن رجل في كاليفورنيا مدة 16 عاما بعد اعترافه بسرقة وتعذيب القطط، قائلا إنه قتل 18 قطة.