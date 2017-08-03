منطقة خفض توتر ثالثة في حمص وسط سوريا برعاية روسية

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption بعض بلدات شمالي حمص كانت من أوائل المناطق التي سقط في أيدي المسلحين

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها وافقت على إنشاء منطقة ثالثة لخفض التوتر في سوريا مع من تصفهم بـ"المعارضة المعتدلة".

وستشمل المنطقة الجديدة، التي تقع شمالي مدينة حمص، 84 تجمعا يسكنها نحو 150 ألف شخص.

وقال إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن "وحدات المعارضة السورية المعتدلة وقوات الحكومة ستوقفان إطلاق النار بالكامل بدءا من الساعة 12:00 بحسب التوقيت المحلي".

وأضاف كوناشينكوف أن موسكو وجماعات المعارضة توصلتا إلى الاتفاق على "التفاصيل العملية" لـ"منطقة خفض التوتر" في حمص في محادثات تمت في القاهرة في 31 يوليو / تموز.

وقال إن روسيا ستنصب الجمعة 4 أغسطس/آب نقطتي تفتيش حول حدود المنطقة، وثلاثة مراكز مراقبة، بحيث تضع خطا فاصلا بين قوات الحكومة ومسلحي المعارضة.

وهذه هي ثالث منطقة لخفض التوتر تُنشأ في سوريا تطبيقا للمبادرة الروسية التي تهدف إلى وقف القتال بين قوات الحكومة السورية ومسلحي المعارضة في أربع مناطق.

وقد تعرض الجزء الشمالي من حمص الذي أنشئت فيه المنطقة إلى قصف قوات الحكومة وغارات جوية متقطعة.

وكانت البلدات الموجودة في تلك المنطقة من بين أوائل المناطق التي سقطت في أيدي مسلحي المعارضة في 2012 بعد اندلاع الانتفاضة السورية.

مصدر الصورة Reuters Image caption روسيا تنشر شرطة عسكرية في مناطق خفض التوتر في سوريا

ووقعت روسيا الشهر الماضي اتفاقا مع الولايات المتحدة والأردن لوقف إطلاق النار في منطقة جنوبية في سوريا، حيث تنشر روسيا الآن قوات شرطة عسكرية.

وتطبيقا لاتفاق ثان وقع مع مسلحي المعارضة في يوليو / تموز أنشأت روسيا نقطتي تفتيش وأربعة مراكز مراقبة في منطقة دمرها الصراع في الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق.

ومن المفترض أن تنشأ منطقة رابعة لخفض التوتر - تطبيقا للخطة التي توصلت إليها روسيا وتركيا وإيران في محادثات السلام في كازاخستان، في إدلب شمال غربي سوريا.

ولكن المفاوضات بشأن تلك المنطقة تعقدت بسبب المصالح المتعارضة للقوى الدولية.