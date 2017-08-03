قطر تقر قانونا يمنح بعض الأجانب إقامة دائمة

مصدر الصورة Reuters Image caption بعض مباني الدوحة

تعتزم قطر منح بعض الأجانب إقامة دائمة، حسبما قالت وكالة الأنباء القطرية، وذلك في إجراء هو الأول من نوعه في دول الخليج التي تعتمد بدرجة كبيرة على العمالة الأجنبية.

وسيمح مشروع قرار أقره مجلس الوزراء بالسماح بالإقامة الدائمة لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب وللأجانب الذين يسدون خدمات جليلة لقطر، حسبما أفادت الوكالة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن بيان مجلس الوزراء قوله "وفقا لما جاء في القانون، يمكن لوزير الداخلية منح الإقامة الدائمة لغير القطريين إذا انطبقت عليهم الشروط الذي ينص عليها القانون".

وتوجد في دول الخليج أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية، ولكنها لا تسمح بتجنيس الأجانب إلا في حالات نادرة تحت شروط صارمة.

ويبلغ تعداد سكان قطر 2.7 مليون شخص، يبلغ عدد القطريين منهم 300 ألف، وتبدي تحفظا شديدا في منح الجنسية للأجانب حتى لا تتأثر التركيبة الديموغرافية للبلاد.

وقالت وكالة الأبناء القطرية إن الحاصلين على الإقامة الدائمة سيمكنهم للمرة الأولى الحصول على التعليم المجاني والرعاية الصحية وسيكون لديهم حق تملك عقارات وإقامة أعمال دون الحاجة إلى شريك قطري.

وتتعرض قطر، ذات أعلى دخل للفرد في العالم، لضغوط دولية لتحسين ظروف العمل لمئات الآلاف من العمال الأجانب الذين يعملون في بناء المنشآت الخاصة بكأس العالم 2022. وتقول الحكومة إنها تطبق خطة لتحسين ظروف العمالة الأجنبية.

وتفرض أربع دول عربية من بينها السعودية عقوبات على قطر، متهمين إيها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه سيتم تشكيل لجنة في وزارة الداخلية لمراجعة طلبات الإقامة الدائمة وفقا لما نص عليه القانون.