مقتل رجل شرطة ومدني في هجوم مسلح بمحافظة الأقصر جنوب مصر

مصدر الصورة Getty Images Image caption قوات الجيش والشرطة تتعرض منذ سنوات لهجمات بشكل منتظم ينفذها مسلحون (صورة أرشيفية)

لقي رجل شرطة مصري ورجل مدني حتفهما في إطلاق نار استهدف قوات أمن جنوب البلاد.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن قوات الأمن اشتبهت في سيارة نقل يستقلها شخصان في مدينة إسنا بمحافظة الأقصر. وأثناء محاولة إيقاف السيارة، أطلق المهاجمان الأعيرة النارية تجاه القوات.

وأسفر الهجوم عن مقتل أمين شرطة من قوات أمن المرور وأحد المدنيين، كما أصيب ثلاثة آخرون تصادف مرورهم بمكان الهجوم، ونقلوا للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح البيان أن قوات الأمن طاردت المهاجمين، وتمكنت من ضبط أحدهما والسيارة، وعثرت بحوزته على بندقيتين آليتين وثلاث خزائن للذخائر.

وأضاف بيان الداخلية أنه جاري تعقب المتهم الهارب واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء الواقعة.

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وزادت الهجمات التي تعرضت لها قوات الأمن في مصر خاصة في شبه جزيرة سيناء منذ أن أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

تشن قوات الأمن والجيش في مصر حملة عسكرية موسعة في شمال سيناء منذ سنوات، تستهدف القضاء على الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء.

وقُتل المئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات، أعلن مسلحون تابعون لما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتهم عن كثير منها.

واتسعت الهجمات في الأشهر الأخيرة لتستهدف المسيحيين من بينها هجمات انتحارية استهدفت كنائس.