نحو ألفين من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "لا يزالون" في الرقة السورية

مصدر الصورة Reuters Image caption عناصر من قوات "سوريا الديمقراطية" في الرقة

قال مسؤول أمريكي بارز إن نحو ألفي مسلح من تنظيم الدولة الإسلامية ما زالوا موجودين في مدينة الرقة السورية التي تشهد معركة للسيطرة على معقل التنظيم في شمال سوريا.

وأوضح بريت مكجورك المبعوث الأمريكي الخاص لدى التحالف الذي يقاتل التنظيم إن قوات "سوريا الديمقراطية"، المدعومة من الولايات المتحدة، سيطرت على نحو 45 في المئة من الرقة منذ بدء الهجوم في أوائل يونيو/ حزيران.

وأضاف للصحفيين إن مسلحي التنظيم يحاربون "من أجل كل المباني المتبقية ومن أجل بقائهم".

وقال "من المرجح أنهم سيموتون في الرقة".

يذكر ان تنظيم الدولة الاسلامية سيطر على الرقة في عام 2014، واعتبرها منذ ذلك الحين عاصمة لما يسميها "دولة الخلافة".

وقد تقدمت "قوات سوريا الديمقراطية" تدريجيا نحو المدينة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وشنت هجومها للاستيلاء على المدينة بدءا من السادس من يونيو/حزيران.

وتمثل استعادة السيطرة على الرقة "ضربة قاصمة" للتنظيم عقب دحر مسلحيه في مدينة الموصل العراقية الشهر الماضي.

ومن غير المعروف عدد المدنيين الذين مازالوا في المدينة، لكن الأمم المتحدة تقدر عددهم بين 20 ألف إلى 50 ألف شخص على الأقل.

وفقد التنظيم الدولة الإسلامية 70 ألف كيلومتر مربع من الأراضي التي كان يسيطر عليها في البلدين منها 78 في المئة من الأراضي التي كانت يسيطر عليها في العراق و58 في المئة مما كان يسيطر عليه في سوريا، بحسب تصريحات مكجورك.

وقتل 300 ألف شخص في ستة أعوام من الصراع في سوريا، الذي بدأ باحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد قبل أن تتحول لحرب أهلية كاملة. وأدت الحرب إلى تشريد 11 مليون شخص، بحسب بيانات الأمم المتحدة.