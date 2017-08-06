الجيش الإيراني : مقتل وإصابة 12 في حادث إطلاق جندي النار داخل قاعدة عسكرية
- 6 أغسطس/ آب 2017
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فتح جندي النيران على زملائه في قاعدة عسكرية جنوب طهران، حسبما أعلن الجيش الإيراني.
وقتل في الحادث 4 جنوب وأصيب 8، حسب بيان رسمي للجيش.
وأشار البيان إلى أن الحادث "مرتبط على الأرجح بمشكلات نفسية يعاني منها الجندي الذي فتح النار فجأة على زملائه".