الجيش الإيراني : مقتل وإصابة 12 في حادث إطلاق جندي النار داخل قاعدة عسكرية

فتح جندي النيران على زملائه في قاعدة عسكرية جنوب طهران، حسبما أعلن الجيش الإيراني.

وقتل في الحادث 4 جنوب وأصيب 8، حسب بيان رسمي للجيش.

وأشار البيان إلى أن الحادث "مرتبط على الأرجح بمشكلات نفسية يعاني منها الجندي الذي فتح النار فجأة على زملائه".