إسرائيل تقرر إغلاق مكاتب الجزيرة العربية والانجليزية بتهمة "دعم الإرهاب"

تنوي إسرائيل إغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس بتهمة "دعم الإرهاب"، حسبما أعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية.

مصدر الصورة Reuters

وشمل القرار الغاء تصاريح عمل صحفيي القناة ووقف بث القناة في إسرائيل سواء عبر الأقمار الصناعية أو خدمات الاشتراكات الارضية.

وينطبق القرار على صحفيي خدمتي الجزيرة العربية والانجليزية.