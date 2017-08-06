إسرائيل تقرر إغلاق مكاتب الجزيرة العربية والانجليزية بتهمة "دعم الإرهاب"
- 6 أغسطس/ آب 2017
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تنوي إسرائيل إغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس بتهمة "دعم الإرهاب"، حسبما أعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية.
وشمل القرار الغاء تصاريح عمل صحفيي القناة ووقف بث القناة في إسرائيل سواء عبر الأقمار الصناعية أو خدمات الاشتراكات الارضية.
وينطبق القرار على صحفيي خدمتي الجزيرة العربية والانجليزية.