أكثر من 180 مهاجرا يقتحمون سياجات مدينة سبتة

مصدر الصورة Reuters Image caption يحق للمهاجرين أن يقدموا طلبات لجوء عند وصولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي

اقتحم أكثر من 180 مهاجرا أفريقيا المعبر الحدودي بين الأراضي المغربية ومدينة سبتة الإسبانية.

وقالت السلطات الإسبانية إن حرس الحدود كانوا عاجزين عن منع هؤلاء من الدخول إلى سبتة.

ودخل المهاجرون الذين جاءوا من منطقة جنوب الصحراء الكبرى المعبر الحدودي عند الساعة الخامسة صباحا قبيل الفجر، بحسب ما قاله متحدث باسم الحكومة المركزية في سبتة لوكالة فرانس برس.

وقد نقل المهاجرون إلى مراكز استقبال، حيث سيكون بإمكانهم تقديم طلبات لجوء.

ويحاول مهاجرون مرارا تسلق السياجات العالية المحيطة بالمعبر الحدودي، كما يحاولون الدخول سباحة إلى سبتة أو يختبئون في السيارات المتجهة إلى أراضي سبتة.

لكن السلطات تقول إن محاولات الدخول إلى مدينة سبتة بشكل جماعي نادرة الحدوث.

وأظهرت صور بثتها قنوا إسبانية محلية المهاجرين وهم يندفعون نحو أراضي سبتة في الظلام.

وعندما وصل هؤلاء المهاجرون إلى أراضي سبتة، رفعوا أيديهم ابتهاجا أمام الكاميرات.

ويذكر أن مدينتي سبتة ومليلية هما المعبران البريان الوحيدان اللذين يربطان الأراضي المغربية في أفريقيا بأراضي الاتحاد الأوروبي.

وأحاطت السلطات الإسبانية أراضي سبتة بسياجات مزدوجة عالية تمتد ثماني كيلومترات وعرضها ستة أمتار طولا.

وحاول نحو 200 شخص الأسبوع الماضي الدخول إلى أراضي سبتة قادمين من الأراضي المغربية مستخدمين أدوات لقطع الأسلاك. وتمكن 73 منهم من الدخول إلى سبتة.