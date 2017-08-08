أحكام بإعدام 27 شخصا بعد إدانتهم في "مجزرة سبايكر" في العراق

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أصدرت محكمة الجنايات المركزية في العراق حكماً بالإعدام على 27 شخصاً بعد إدانتهم بالتورط في مجزرة "سبايكر" التي نفذها تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.

وكان التنظيم قد أسر في حزيران / يونيو 2014 أكثر من ألفين من طلاب كلية القوة الجوية في قاعدة سبايكر في تكريت بمحافظة صلاح الدين، ومن ثم قام برمي نحو 1700 منهم بالرصاص، بينما تمكن الباقون من الفرار.

وكانت السلطات العراقية قد أعدمت 36 شخصاً لتورطهم في مجزرة "سبايكر" العام الماضي.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى إن " الحكم ابتدائي قابل للطعن في محكمة التمييز الاتحادية"، وأضاف " محكمة الجنايات أفرجت عن 25 متهماً لعدم ثبوت الأدلة بحقهم".

وكان معسكر سبايكر يضم آلاف المجندين العراقيين معظمهم من الشيعة. وعند سقوطه في يد التنظيم تم تقييدهم، وأخذهم في شاحنات. وأُجبروا بعد ذلك على الرقود على الأرض على بطونهم ثم قُتلوا بإطلاق النار عليهم.

والقيت جثث القتلى في خنادق كانت معدة لذلك. وروج تنظيم الدولة للمذبحة واحتفى بها بشدة، ونشر مقاطع فيديو وصورا.

وأقيم معسكر سبايكر على قاعدة عسكرية عراقية تابعة للقوة الجوية في تكريت، وسماه الأمريكيون سبايكر نسبة إلى أول القتلى الأمريكيين في حرب "عاصفة الصحراء" على العراق عام 1991.