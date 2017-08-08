مصر تتسلم غواصة ألمانية ثانية من طراز 209

مصدر الصورة EPA Image caption ميناء كييل الألماني حيث جرت مراسم تسليم الغواصة

تسلمت مصر غواصة ألمانية ثانية من طراز 209 في حفل أقيم بميناء كييل الألماني في إطار صفقة تم توقيعها في العام 2011 تشتري القاهرة بموجبها أربع غواصات من ذات الطراز.

وتم رفع العلم المصري على الغواصة التي تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين كروب" إيذانا بدخولها الخدمة بعد تدريب الأطقم المصرية عليها.

وقال الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية خلال الحفل إن الغواصة الجديدة "ستساهم في مجابهة كافة التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري".

وتسلمت البحرية المصرية الغواصة الأولى في أبريل/نيسان الماضي وقالت إنها ستعزز من قدراتها لحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحر الأحمر والمتوسط.

وحسب بيان للمتحدث باسم الجيش المصري فإن الغواصة الجديدة تصل سرعتها 21 عقدة ولها القدرة على إطلاق الصواريخ والطوربيدات، وقامت مصر مؤخرا بتطوير عدد من الأرصفة بالموانئ البحرية لاستقبال الغواصات الجديده.

وكانت مصر تسلمت في يونيو/حزيران 2016 أول حاملة طائرات فرنسية. والحاملة وهي من طراز ميسترال، وسمتها مصر باسم رئيسها الراحل جمال عبد الناصر.

وهذه الحاملة هي واحدة من اثنتين اشترتهما مصر من فرنسا في شهر فبراير/شباط عام 2015 في إطار اتفاق عسكري بقيمة 1.1 مليار دولار.