طائرة إيرانية بدون طيار تقترب "بصورة خطيرة" من مقاتلة أمريكية

مصدر الصورة Reuters Image caption (أرشيف) اقترت طائرة إيرانية بدون طيار من مقاتلة أمريكية من طراز أف/أيه - 18 إي سوبر هورنت

قالت البحرية الأمريكية إن طائرة إيرانية بدون طيار اقتربت بصورة خطيرة من مقاتلة أمريكية كان تستعد للهبوط على متن حاملة طائرات في منطقة الخليج.

واقترت الطائرة لمسافة 30 مترا من المقاتلة، التي قامت بمناورة لتفادي الاصطدام بها.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالتصرف بصورة "غير آمنة تفتقر إلى المهنية".

ووقع الحادث في المجال الجوي الدولي بينما كانت المقاتلة، وهي من طراز أف/أيه - 18 إي سوبر هورنت، تستعد للهبوط على متن حاملة الطائرات يو إس إس نيمتز، بحسب السلطات الأمريكية.

وكان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا الشهر الماضي أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أطلقت طلقات تحذيرية تجاه زورق إيراني قرب شمالي منطقة الخليج بعد أن اقترب الزورق إلى نحو 137 مترا من السفينة.

وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على إيران ودول أخرى قال إنها لديها "سلوك عدائي مزعزع للاستقرار".

وكان العداء المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران، والذي استمر سنوات، خفت حدته بعد التوصل لاتفاق بشأن برنامج طهران النووي .

لكن لاتزال الاختلافات بينهما باقية بسبب برنامج إيران للصواريخ الذاتية الدفع، الباليستية، والصراع في سوريا.