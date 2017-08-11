مقتل وإصابة العشرات في تصادم قطارين في مصر

قالت مصادر طبية وأمنية مصرية إن 28 راكبا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين جراء حادث اصطدام بين قطاري ركاب في الإسكندرية، حيث اصطدم قطار قادم من القاهرة بعربة قطار آخر متجه من الإسكندرية إلى بورسعيد في منطقة خورشيد في الإسكندرية.

يذكر أن مصر شهدت العديد من حوادث القطارات خلال السنوات الأخيرة كان أفدحها احتراق قطار الصعيد عام 2002 والذي أدى إلى مقتل 350 شخصا.

تاريخ تصادم القطارات في مصر

أما حوادث تصادم القطارات في مصر فتكررت عدم مرات أبرزها: