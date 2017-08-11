مقتل وإصابة العشرات في تصادم قطارين في مصر
قالت مصادر طبية وأمنية مصرية إن 28 راكبا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين جراء حادث اصطدام بين قطاري ركاب في الإسكندرية، حيث اصطدم قطار قادم من القاهرة بعربة قطار آخر متجه من الإسكندرية إلى بورسعيد في منطقة خورشيد في الإسكندرية.
يذكر أن مصر شهدت العديد من حوادث القطارات خلال السنوات الأخيرة كان أفدحها احتراق قطار الصعيد عام 2002 والذي أدى إلى مقتل 350 شخصا.
تاريخ تصادم القطارات في مصر
أما حوادث تصادم القطارات في مصر فتكررت عدم مرات أبرزها:
- نوفمبر/ تشرين ثاني 1999: اصطدام قطار بين القاهرة والإسكندرية بشاحنة وخروجه عن القضبان مما أسفر عن مقتل 10 وإصابة 7 آخرين.
- أبريل/ نيسان 1999 : مقتل 10 على الأقل واصابة 50 شمالي مصر بعد اصطدام قطارين.
- أكتوبر/ تشرين اول 1998 : مقتل 50 واصابة اكثر من 80 في خروج قطار عن القضبان بالقرب من الإسكندرية، فقد اخفق القطار في التوقف عند مصدات نهاية الخط الحديدي واخترق المحطة إلى سوق مزدحمة، وتشير التقارير إلى احتمال عبث بعض المسافرين المنبطحين فوق سطح القطار بصمام فرامل الهواء مما أدى إلى إتلافها.
- فبراير/ شباط 1997 : مقتل 11 على الأقل بعد اصطدام قطارين شمالي أسوان بسبب خطا بشري وخلل في أجهزة الإشارات.
- ديسمبر/ كانون اول 1995: اصطدام قطار بمؤخرة آخر وسط ضباب كثيف يؤدي إلى مصرع 75 مسافرا ، وتحميل السائق المسؤولية لزيادة سرعة القطار عن الحد المسموح به.
- ديسمبر/ كانون اول 1993 : مقتل 12 وإصابة 60 في تصادم قطارين على بعد 90 كيلومترا شمالي القاهرة.
- فبراير/ شباط 1992: اصطدام قطارين يقتل 43 خارج القاهرة .