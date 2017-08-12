الولايات المتحدة "تطلب تأجيل الاستفتاء" على استقلال إقليم كردستان

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قالت رئاسة أقليم كردستان العراق إن الولايات المتحدة طلبت تأجيل الاستفتاء على استقلال الإقليم المزمع في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأفاد بيان للرئاسة، على موقعها الالكتروني، بأن وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون اتصل هاتفيا برئيس الإقليم مسعود بارزاني معربا عن رغبة واشنطن في تأجيل الاستفتاء و"تأييدها لاستمرار المباحثات والمفاوضات بين الإقليم وبغداد".

لكن بارزاني، بحسب البيان، شدد على أن "شعب كردستان سيمضي في طريقه ويقرر مصيره".

وأضاف البيان أن "التعايش السلمي الذي كان يشكل الهدف الرئيسي لكردستان مع العراق في المراحل التاريخية المتعاقبة التي مر بها الجانبان لم يتحقق".

وأردف "ما هي الضمانات التي من الممكن أن يتم تقديمها لشعب كردستان في مقابل تأجيله للاستفتاء، وما هي البدائل التي ستحل محل تقرير المصير لشعب كردستان؟"

في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن هوشيار زيباري مستشار بارزاني تأكيده أن أكراد العراق سيجرون الاستفتاء في الموعد المحدد رغم الطلب الأمريكي.

وكان رئيس الإقليم أعلن في السابع من حزيران/يونيو الماضي أنه سيتم إجراء استفتاء في مناطق العراق الكردية في 25 سبتمبر/ أيلول على إقامة دولة مستقلة.

وعلقت وزارة الخارجية الأمريكية على ذلك بأنها تخشى أن يصرف الاستفتاء الانتباه عن "أولويات أخرى أكثر إلحاحا" مثل هزيمة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.

يذكر أن التصويت غير ملزم، لكنه قد يشكل نواة لإقامة دولة مستقلة كحلم يسعى الأكراد إلى تحقيقه منذ نال الإقليم المكون من ثلاث محافظات في شمال العراق حكما ذاتيا في عام 1991.

وتعارض تركيا وإيران وسوريا، وجميعها تقطنها أعداد كبيرة من الأكراد، استقلال كردستان عن العراق.