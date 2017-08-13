مصدر الصورة Getty Images Image caption لم تعرف بعد أسباب تصادم القطارين. لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن يرجع إلى حدوث عطل ميكانيكي في أحد القطارين

قررت النيابة العامة في مصر حبس سائقي قطاري حادث الإسكندرية واثنين من مساعديهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأمرت النيابة بتحليل عينات بول ودم أحد السائقين للتأكد ما إذا كان تناول موادا مخدرة قبل الحادث أم لا.

وكان قطار قادم من القاهرة اصطدم بقطار آخر قادم من بورسعيد يوم الجمعة بمنطقة "خورشيد"، شرق الإسكندرية، ما أسفر عن مقتل 41 شخصا وإصابة 132 آخرين، بحسب بيانات وزارة الصحة المصرية.

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رواية شهود عيان حول حادثة القطارين في مصر

وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.

ولم تعرف بعد أسباب تصادم القطارين، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن عطلا ميكانيكيا حدث في أحد القطارين فتسبب في وقوفه فجأة، ما أدى إلى اصطدام الثاني به، حسبما أوضح مسؤولون.

وقال أحد شهود العيان لوكالة رويترز إن القطارين ارتفعا في الهواء "على شكل هرم" بعد أن اصطدما ببعضهما البعض.

وأوضح أحد الركاب لرويترز أن "القطار الذي كنت أستقله كان يسير بسرعة كبيرة. وجدت نفسي (فجأة) على الأرض. وعندما خرجنا من القطار وجدنا عربات القطار محطمة والعديد من الركاب على الأرض".

يذكر أن عام 2013 قُتل وأصيب العشرات عندما اصطدم قطار بحافلة صغيرة وعدد آخر من السيارات جنوبي القاهرة.

ووقع أكبر حادث قطارات من هذا النوع في مصر عام 2002 عندما التهم حريق قطارا مزدحما بالركاب في القاهرة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 370 شخصا.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الحادث أسفر عن وقوع 179 حالة إصابة بحسب مصادر رسمية

تاريخ ابرز حوادث تصادم القطارات في مصر

11 فبراير/ شباط 2016: حادث انقلاب عربتي قطار ركاب، كان قادما من أسوان جنوبي البلاد (أسوان) إلى القاهرة، أصيب فيه 72 شخصا.

سبتمبر/ أيلول 2016: قطار صطدم بسيارة ربع نقل يستقلها عدة أشخاص أثناء مرورها أحد المزلقانات في الصعيد، ما أدى إلى مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين.

مارس/ آذار 2015: تصادم قطار بحافلة مدرسية بطريق القاهرة-الإسماعلية، وقدر عدد الضحايا بـ 7 حالات وفاة بينهم 3 أطفال وإصابة 26.

أبريل/ نيسان 2014: اصطدم قطار قادم من القاهرة إلى بورسعيد آلة حفر ثقيلة غرب الإسماعيلية ما أدى إلى مصرع سائق اللودر فى الحال، وخروج جرار القطار عن مساره.

18 نوفمبر/ تشرين ثاني 2013: مقتل 30 شخصا وأصابة 33 آخرون إثر اصطدام قطار بسيارتين بمنطقة دهشور بالجيزة.

يناير/ كانون ثاني 2013: اصطدام العربة الأخيرة من قطار يستقله جنود أمن مركزى بقطار بضائع عند منطقة البدرشين، وخروج إحدى عربات القطار عن مسارها، فأودت بحياة 18 مجندًا وإصابة 120 آخرين.

11 نوفمبر/ تشرين ثاني 2012: تصادم قطارين في منطقة الناصرية بالفيوم و نتج عنه 7 وفيات.

في 17 نوفمبر/ تشرين ثاني 2012: اصطدم قطار بحافلة مدرسية على مزلقان بمحافظة أسيوط، راح ضحية الحادث نحو 50 تلميذًا وسائق الحافلة وإحدى المدرسات. وتقدم وزير النقل آنذاك باستقالته في أعقاب الحادث.

نوفمبر/ تشرين ثاني 1999: اصطدام قطار بين القاهرة والإسكندرية بشاحنة وخروجه عن القضبان مما أسفر عن مقتل 10 وإصابة 7 آخرين.

أبريل/ نيسان 1999 : مقتل 10 على الأقل واصابة 50 شمالي مصر بعد اصطدام قطارين.

أكتوبر/ تشرين اول 1998 : مقتل 50 واصابة اكثر من 80 في خروج قطار عن القضبان بالقرب من الإسكندرية، فقد اخفق القطار في التوقف عند مصدات نهاية الخط الحديدي واخترق المحطة إلى سوق مزدحمة، وتشير التقارير إلى احتمال عبث بعض المسافرين المنبطحين فوق سطح القطار بصمام فرامل الهواء مما أدى إلى إتلافها.

فبراير/ شباط 1997 : مقتل 11 على الأقل بعد اصطدام قطارين شمالي أسوان بسبب خطا بشري وخلل في أجهزة الإشارات.

ديسمبر/ كانون اول 1995: اصطدام قطار بمؤخرة آخر وسط ضباب كثيف يؤدي إلى مصرع 75 مسافرا ، وتحميل السائق المسؤولية لزيادة سرعة القطار عن الحد المسموح به.

ديسمبر/ كانون اول 1993 : مقتل 12 وإصابة 60 في تصادم قطارين على بعد 90 كيلومترا شمالي القاهرة.

فبراير/ شباط 1992: اصطدام قطارين يقتل 43 خارج القاهرة.