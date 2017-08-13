تنظيم "الدولة الإسلامية" يتبنى قتل جنديين أمريكيين غربي الموصل

مصدر الصورة AFP/Getty Image caption أعلن الجيش الأمريكي في وقت سابق يوم الأحد مقتل اثنين من جنوده وإصابة خمسة آخرين في عمليات قتالية وقعت شمالي العراق.

قال تنظيم ا"لدولة الإسلامية" يوم الأحد إنه شن هجوما استهدف قوات أمريكية تساند القوات العراقية في حربها ضد التنظيم في شمالي العراق.

وقال بيان للتنظيم نشره على الإنترنت إن مقاتليه أطلقوا صواريخ من نوع "غراد" على قوات أمريكية تتمركز في شرقي بلدة تلعفر التي لاتزال خاضعة لسيطرة التنظيم غربي الموصل.

وأعلن الجيش الأمريكي في وقت سابق يوم الأحد مقتل اثنين من جنوده وإصابة خمسة آخرين في عمليات قتالية وقعت شمالي العراق.

وكانت "الخلافة"َ التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية قد انهارت بالفعل الشهر الماضي بعد استعادة القوات العراقية التي تدعمها واشنطن مدينة الموصل عاصمة التنظيم بالعراق عقب حملة استمرت تسعة أشهر.

وخسر التنظيم الكثير من مناطق سيطرته خلال الأشهر التسعة الأخيرة، مع تقدم القوات الحكومية إلى آخر معاقله في العراق.