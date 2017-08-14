بدء خروج لاجئين ومسلحين سوريين من عرسال اللبنانية إلى سوريا

مصدر الصورة Reuters Image caption من المقرر أن تشمل عملية الإجلاء 300 من مسلحي سرايا أهل الشام وقرابة 3000 لاجئ سوري

انطلقت حافلات تقل مسلحين تابعين لتنظيم سرايا أهل الشام ولاجئين سوريين من الأراضي اللبنانية تجاه سوريا.

وبحسب تقارير، فإن 40 حافلة ترافقها 14 سيارة تابعة للصليب الأحمر تحركت من وادي حميد في طريقها إلى القلمون الشرقي.

ومن المقرر أن تشمل عملية الإجلاء 300 من مسلحي سرايا أهل الشام وقرابة 3000 لاجئ سوري.

وتعد هذه ثالث عملية إجلاء منذ سيطرة حزب الله اللبناني، الذي يدعم قوات الحكومة السورية، على مناطق للمعارضة على الحدود السورية اللبنانية في نهاية يوليو/تموز.

وبذلك، يبقى جيب وحيد يسيطر عليه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في هذه المنطقة.

ويقول مراسل لبي بي سي إنه من المتوقع أن يبدأ الجيش اللبناني هجوما على مسلحي التنظيم قريبا مع انتهاء عملية الإجلاء.