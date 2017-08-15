تعرف على "ملامح" الانتخابات اللامركزية التي يشارك فيها الأردنيون للمرة الأولى

Image caption صورة أرشيفية من انتخابات سابقة في الأردن

يتوجه الناخبون في الأردن الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2017 إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات اللامركزية والبلدية التي تشهدها البلاد.

وفي الوقت الذي اعتاد فيه الأردنيون على الانتخابات البلدية التي أجريت في بلدهم للمرة الأولى عام 1925، يرى الكثيرون أن مفهوم الانتخابات اللامركزية ملتبس إلى حد ما .

مجلسان

والانتخابات اللامركزية هي الأولى من نوعها في الأردن لاختيار ممثلين في "مجالس المحافظات"، وهي المجلس التي تسعى الدولة من ورائها لتخفيف الضغط على الحكومة المركزية وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار التنموي.

ووفقا لقانون الانتخابات اللامركزية الذي صدر في عام 2015، فإنه تم استحداث مجلسين في كل محافظة من محافظات المملكة الـ12، الأول هو المجلس التنفيذي وهو معين بالكامل ويتشكل من الحكام الإداريين ومديري المديريات التنفيذية والإدارات الخدمية ومديري المناطق التنموية وثلاثة من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة. ويرأس المجلس المحافظ..

ويتولى المجلس التنفيذي المعين المحافظة على الأدوار الرئيسية للمحافظ والحكام الإداريين ذات الصبغة الأمنية، وإعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية للمحافظة، وإعداد دليل حاجاتها من المشاريع التنموية، وكذلك إعداد مشروع موازنة المحافظة، وغيرها من المهام.

أما المجلس الثاني، فهو مجلس المحافظة، ويتألف من أعضاء منتخبين، مع منح مجلس الوزراء صلاحية تعيين ما لا يزيد على 15 في المئة من عدد أعضاء المجلس، على أن يخصص ثلثها للنساء.

ويتولى مجلس المحافظة المنتخب مهام إقرار المشاريع المحالة له من المجلس التنفيذي، مع هامش حركة يتمثل في اقتراح مشاريع استثمارية في المحافظة ومشاريع مشتركة مع المحافظات الأخرى.

الإخوان

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد نشرت الجداول النهائية للناخبين في انتخابات مجالس البلدية والمحافظات على موقعها الالكتروني، اذ بلغت أعداد الناخبين 4 ملايين و117 ألفا، وبما نسبته 53 بالمئة للإناث مقابل 46 بالمئة للذكور خاصة ان الهيئة استثنت افراد القوات المسلحة والامن العام والمغتربين من الجداول.

وتشارك مختلف الأحزاب وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي للإخوان المسلمين، الذي يخوض الانتخابات بـ66 مرشح من الحزب، وآخرين ترشحوا كمستقلين.

ويسعى الإخوان للعودة إلى المجالس البلدية ومجالس المحافظات بعد فترة طويلة من المقاطعة.

يشار إلى أن نتائج الانتخابات الأولية سيتم إعلانها بعد إغلاق الصناديق مساء الثلاثاء، فيما تعلن الهيئة النتائج النهائية الأربعاء.