صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية

مصدر الصورة STRATFOR WORLDVIEW

تقوم قوات الأمن السعودية منذ مدة بهدم العديد من المباني الواقعة في الجزء القديم من بلدة العوامية الواقعة في محافظة القطيف في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.

يبدو أن لأعمال الهدم هدفان، الأول القضاء على متشددين شيعية في البلدة، والثاني تطوير الجزء القديم من البلدة.

في الصورة الفضائية المنشورة، يبدو الدمار الناشئ عن القتال بين القوات السعودية والمسلحين الشيعة واضحا تماما ولكنه محدود في حي المسورة الواقع شمالي البلدة.

وتقول السلطات السعودية إنها تخطط لتجديد حي المسورة القديم وان سكانه، وغالبيتهم من الشيعة، سيسمح لهم بالعودة اليه.

ولكن بعض السكان يقولون إن قوات الأمن تتصرف بشكل عشوائي وان العديد من المدنيين قتلوا اثناء عمليات الإجلاء القسري وما يقال إنه اطلاق نار بين قوات الأمن ومسلحين.

الصورة من ستراتفور.