من هو الوسيط القطري مع السعودية في قضية الحج؟

تفتح المملكة العربية السعودية أبوابها للحجاج القطريين بعد أن وجه الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، بإعفاء الحجاج القطريين من التصاريح الالكترونية لدخول المملكة العربية السعودية، وتخصيص طائرات خاصة لنقلهم من الدوحة اليها.

من جانبها، رحبت قطر على لسان وزير الخارجية القطري بقرار فتح الحدود البرية أمام الحجاج.

وجاء القرار بناء على توصية رفعها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إثر وساطة من الشخصية القطرية، الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، الذي استقبله في جده الأربعاء، بحسب ما ذكرت (واس) .

فمن هو هذا الوسيط القطري؟ وما هي علاقته بالأسرة الحاكمة في قطر؟