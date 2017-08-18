قطر قلقة على سلامة مواطنيها في السعودية خلال الحج

مصدر الصورة AFP Image caption قال وزير الخارجية القطري إن "أكثر من مئة قطري عبر الحدود منذ إعادة فتحها"

عبرت قطر عن قلقها على سلامة مواطنيها في السعودية بعد إعادة فتح الحدود بين البلدين للسماح للقطريين بتأدية مناسك الحج في مكة.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارته إلى النرويج إن " السلطات السعودية لم ترد بعد على تساؤلات وزارة الشؤون الإسلامية القطرية بشأن سلامة المواطنين القطريين خلال الحج".

وأضاف في مؤتمر صحفي أن "مستوى التوتر بين البلدين و اللغة والنبرة المستخدمة لدى وسائل الإعلام السعودية أدى لنشر الكراهية ضد القطريين"، مشيراً إلى أن "ذلك يمثل مصدر قلق لنا".

وأردف "أن القطريين الذين يعبرون الحدود الآن هم مسؤولية السلطات السعودية"، مضيفاً أن أكثر من مئة قطري عبر الحدود منذ إعادة فتحها.

الطيران السعودي لنقل القطريين

طلبت الخطوط الجوية العربية السعودية بالحصول على إذن من قطر لنقل الحجاج القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج وذلك بعدما أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بجدولة 7 رحلات بطائرات ضخمة لهذا الغرض على نفقته الخاصة.

ويأتي قرار الملك السعودي بعد تقارير أشارت إلى أن القطريين لن يسمح لهم بأداء فريضة الحج جراء الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة وجيرانها.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عبد الحكيم التميمي لصحيفة "الشرق الأوسط" إن "هناك تنسيقاً قائماً بين هيئته والخطوط الجوية السعودية لتنفيذ تلك التوجيهات"، بحسب ما نشرت الصحيفة في 18 أغسطس/آب.

وفي يونيو/حزيران، قطعت السعودية والعديد من الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر جراء مزاعم بدعمها الإرهاب، الأمر الذي تنفيه قطر. كما فرضت هذه الدول جملة من العقوبات منها منع تسيير الرحلات الجوية من وإلى قطر، إلا أن السعودية أعلنت عن فتحها الحدود بين البلدين للسماح بالحجاج القطريين بتأدية مناسك الحج من الحصول على إذن مسبق، كما تعهد الملك السعودي باستضافتهم على نفقته الخاصة.