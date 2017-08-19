غرق سفينة عراقية بعد اصطدامها بأخرى في المياه العراقية

مصدر الصورة AFP GETTY IMAGES Image caption كان على متن السفينة 21 بحارا

غرقت سفينة عراقية بعد اصطدامها بأخرى في المياه العراقية، ما أدى إلى مقتل أربعة من بحارتها .

وكان على متن القطعة البحرية التي تستخدم لتوفير الإسناد للغواصين، وتحمل اسم "المسبار"، 21 بحارا تم إنقاذ عشرة منهم، وفقا للتلفزيون العراقي.

ويتواصل البحث عن ناجين.

ولم تتوفر تفاصيل عن السفينة الأخرى.

وتتبع سفينة "المسبار" سلطة الموانئ العراقية.