غرق سفينة عراقية بعد اصطدامها بأخرى في المياه العراقية
- 19 أغسطس/ آب 2017
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
غرقت سفينة عراقية بعد اصطدامها بأخرى في المياه العراقية، ما أدى إلى مقتل أربعة من بحارتها .
وكان على متن القطعة البحرية التي تستخدم لتوفير الإسناد للغواصين، وتحمل اسم "المسبار"، 21 بحارا تم إنقاذ عشرة منهم، وفقا للتلفزيون العراقي.
ويتواصل البحث عن ناجين.
ولم تتوفر تفاصيل عن السفينة الأخرى.
وتتبع سفينة "المسبار" سلطة الموانئ العراقية.