وسيط حج القطريين الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني

مصدر الصورة AFP Image caption ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لدى استقباله الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بدخول الحجاج القطريين إلى السعودية، عبر منفذ سلوى البري لأداء مناسك الحج. وجاء القرار، بعد لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، بالشيخ عبد الله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر في مبادرة للوساطة من قبل الأخير.

واستضافه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في طنجة بالمغرب حيث يقضي أجازته فيما أعلنت الحكومة القطرية أن الشيخ عبد الله كان في زيارة خاصة.

فمن هو الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني؟

يعد الشيخ عبدالله بن علي بن عبد الله آل ثاني أحد كبار الأسرة الحاكمة في قطر، فجده هو ثالث حكام قطر، الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني، ووالده رابع حكام قطر الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني وشقيقه هو خامس حكام قطر الشيخ أحمد بن علي آل ثاني.

والد الشيخ عبدالله، هو الشيخ علي بن عبدالله آل ثان، أمير دولة قطر بعد خروجها من الوصاية البريطانية، في عهده تم اصدار عملة موحدة لقطر ودبي، قبل أن تنضم دبي إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة، وتعلن قطر استقلالها عن الوصاية البريطانية، لتبدأ مرحلة الدولة القطرية الحديثة في عام 1971.

وشهدت دولة قطر في عهد شقيقه الشيخ أحمد نموا اقتصاديا كبيرا، شمل اكتشاف أول حقل بحري في العالم، وهو (العد الشرقي)، وتم تشغيله كمرفق بحري بصورة تامة، كذلك اكتشاف حقل بترول (ميدان محزم)، كما تم في عهده إنشاء محطة لتجميع البترول في جزيرة حالول، وبدأت عمليات الاستكشاف في حقل (أبو الحنين)، وتم البدء بالإنتاج سنة 1977، خلال حكم الشيخ خليفة.

من هو الشيخ القطري الذي توسط لدى السعودية لفتح معبر سلوى أمام الحجاج؟ الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله آل ثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، وكان جدّه ثالث حكام قطر الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني، ووالده رابع حكام قطر الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، وشقيقه هو خامس حكام قطر الشيخ أحمد بن علي آل ثاني.

حكمت أسرته في الفترة بين عام 1913 إلى عام 1972.

في 1972 قام الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني (والد الشيخ حمد والد الشيخ تميم) بالانقلاب على ابن عمه الشيخ أحمد بن علي.

وفي عام 1972، قام الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني (والد الشيخ حمد وجد الشيخ تميم) بالانقلاب على ابن عمه الشيخ أحمد بن علي، ليواجه بدوره انقلاب ابنه حمد عليه عام 1995، قبل أن يسلم حمد السلطة لابنه الحالي الشيخ تميم.

ووصفت صحيفة البيان الإماراتية الشيخ عبد الله بن علي بأنه "صوت العقل الذي فتحت له قلوب القطريين". وقالت أيضا إنه معروف بأنه يحظى بقبول واسع داخل أسرة آل ثاني وبين القطريين عموما."

ونسب موقع إيكونوميك تايمز لأندرياس كريغ الباحث بكنغس كوليدج في لندن إن هذا الشيخ، الذي يتخذ من لندن مقرا له، رجل أعمال له مصالح تجارية في الخليج ولكنه يفتقد إلى الدعم الشعبي اللازم لتولي السلطة غير أن ظهوره على هذا النحو جاء بمثابة رسالة إلى القادة القطريين والقوى العالمية بأن الأزمة ليست على وشك النهاية.

ومن جانبه، قال جيمس دورسي الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإحدى جامعات سنغافورة إن هذا الشيخ المتزوج بسعودية يقضي الكثير من وقته في المملكة السعودية ولا يمثل تهديدا جديا لتميم.

وساطة

وعلى أثر زيارته للسعودية تحول الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني لأحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي فبمجرد انضمامه لتويتر اجتذب حسابه 250 ألف متابع. وقد غرد قائلا: " شرفني الملك بقبول وساطتي نيابة عن شعب قطر".

غير أن هذا الاحتفاء، قوبل بالرفض من قبل بعض القطريين، بعد تدشين هشتاغ "بيعتي لتميم". وكان أبرز التغريدات من جانب ابن أخته، عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، المشرف على إعلام الدوحة، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام.

وقال عبد الرحمن بن حمد آل ثاني في تغريدة، موجها حديثه للشيخ عبدالله بن علي آل ثاني: "لو تمادت يدي وهي جزء مني على "وطني" أو "أميري" لبترتها بالأخرى".

وكتب عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، في تغريدة أخرى على حسابه في "تويتر"، "زيارة خالي الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إلى السعودية، كانت فقط بهدف حل بعض الأمور المتعلقة بممتلكاته الشخصية في حائل".

وأضاف موجها كلامه إلى السعودية: "عندما تطرق لموضوع عراقيل الحج، وجدوها فرصة أن يخرجوا من هذا المأزق، وحولوا الأمر إلى قبول وساطة".