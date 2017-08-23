قطر تعلن عودة سفيرها إلى طهران

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أعلنت قطر أن سفيرها لدى طهران سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية، بحسب بيان للخارجية القطرية.

وأفاد البيان، الذي نشر على موقع الوزارة على الإنترنت، بأن قطر تتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة المجالات.

إيران ترسل خمس طائرات محملة بالأغذية إلى قطر

الخلاف بين قطر والدول الخليجية ودول أخرى بين المعلن والمخفي

وكانت إيران أرسلت خمس طائرات محملة بالمواد الغذائية إلى قطر بعد إعلان عدد من الدول، في مقدمتها السعودية المنافس الأول لإيران على النفوذ في الشرق الأوسط، قطع العلاقات مع قطر إثر اتهامها بتمويل حركات "إرهابية"، وهي الاتهامات التي نفتها السلطات القطرية.

وفرضت هذه الدول قيودا على قطر، شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية. وتسبب هذا في حالة من الاضطراب داخل قطر التي تعتمد على الواردات لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها البالغ عددهم 2.7 مليون شخص.

وكان بث أخبار منسوبة لأمير البلاد على وكالة الأنباء القطرية تفيد بأنه دعا إلى تحسين العلاقات مع طهران، نزع فتيل أزمة قطر، إلا أن الدوحة نفت ذلك في هذا الوقت، وقالت إن موقع الوكالة تعرض للقرصنة.

وكانت قطر انضمت إلى دول أخرى باستدعاء سفيرها لدى طهران في يناير/كانون الثاني 2016 بعد هجوم محتجين إيرانيين على سفارة السعودية في العاصمة الإيرانية وقنصليتها في مدينة مشهد احتجاجا على إعدام رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.