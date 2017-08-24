انتشال جثث 20 بحارا عراقيا قضوا غرقا في حادث تصادم سفينة

مصدر الصورة AFP Image caption قالت وزارة النقل العراقية إن 16 جثة أخرى عثر عليها في أعقاب رفع السفينة الغارقة

قالت السلطات العراقية إنها انتشلت جثث 20 بحارا ماتوا غرقا إثر اصطدام سفينتهم بسفينة أخرى قبالة السواحل الجنوبية للبلاد.

وغرقت السفينة "المسبار" التابعة لمديرية الموانئ العارقية في المياه العراقية يوم السبت بعد أن اصطدمت بسفينة أجنبية أكبر حجما.

وقال المتحدث باسم مديرية الموانئ، أنمار الصافي، إنه كان على متن السفينة 31 شخصا، وقد انقذ 11 منهم، كما انتشت أربع جثث بعد غرق السفينة يوم السبت.

وقد أعلنت الوزارة في بيان أن 16 جثة أخرى عثر عليها في أعقاب رفع السفينة الغارقة ليكتمل انتشال جثث جميع البحارة الغرقى.

وقالت السلطات العراقية إنها احتجزت السفينة الأجنبية "رويال أرسنال" المسجلة باسم دولة سانت فينيسنت والغرينادين في الكاريبي بعد حادث التصادم الذي وقع في قناة خور عبد الله بين العراق والكويت.