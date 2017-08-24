العثور على السفير الروسي في السودان ميتا في حوض سباحة

  • 24 أغسطس/ آب 2017
ميرغياس شيرينسكي مصدر الصورة EPA/RUSSIAN FOREIGN MINISTRY
Image caption خدم شيرينسكي اكثر من 40 عاما في السلك الدبلوماسي الروسي

عثر على السفير الروسي في السودان، ميرغياس شيرينسكي، ميتا في حوض سباحة في منزله في الخرطوم

وقالت الشرطة السودانية إن التحقيق الأولي في الحادثة يشير إلى أن شيرينسكي قد توفي لأسباب طبيبعة.

مواضيع ذات صلة

المزيد حول هذه القصة