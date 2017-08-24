العثور على السفير الروسي في السودان ميتا في حوض سباحة

مصدر الصورة EPA/RUSSIAN FOREIGN MINISTRY Image caption خدم شيرينسكي اكثر من 40 عاما في السلك الدبلوماسي الروسي

عثر على السفير الروسي في السودان، ميرغياس شيرينسكي، ميتا في حوض سباحة في منزله في الخرطوم

وقالت الشرطة السودانية إن التحقيق الأولي في الحادثة يشير إلى أن شيرينسكي قد توفي لأسباب طبيبعة.