العثور على السفير الروسي في السودان ميتا في حوض سباحة
- 24 أغسطس/ آب 2017
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عثر على السفير الروسي في السودان، ميرغياس شيرينسكي، ميتا في حوض سباحة في منزله في الخرطوم
وقالت الشرطة السودانية إن التحقيق الأولي في الحادثة يشير إلى أن شيرينسكي قد توفي لأسباب طبيبعة.