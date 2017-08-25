سوريا: تنظيم الدولة "يقتل 34 جنديا" من قوات الجيش شرقي الرقة

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أفادت الأنباء الواردة من سوريا بأن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا 34 جنديا من الجيش السوري في هجوم معاكس بشرق مدينة الرقة، معقل التنظيم.

كما أسر التنظيم عددا من القوات الحكومية ومسلحين موالين لها، بحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض.

وتمكن التنظيم، بحسب المرصد، من استعادة السيطرة على المناطق الممتدة بين شرق بلدة غانم العلي وحتى منطقة السبخة.

ووصف المرصد الهجوم بأنه "أعنف هجوم معاكس يستهدف قوات النظام" في المنطقة.

وبالمقابل، أعلنت القوات الحكومية أنها تصدت للهجوم، وبدعم من الطيران الحكومي والروسي.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على الرقة في عام 2014، واعتبرها منذ ذلك الحين عاصمة لما يسميها "دولة الخلافة".

وتمثل استعادة السيطرة على الرقة "ضربة قاصمة" للتنظيم عقب دحر مسلحيه في مدينة الموصل العراقية الشهر الماضي.

وفيما تتقدم القوات الحكومية، المدعومة من روسيا، تجاه الرقة، يخوض تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" معارك مع مسلحي التنظيم في المدينة.

وانتزع التحالف، المدعوم من الولايات المتحدة، السيطرة على 60 في المئة من الرقة من تنظيم الدولة الإسلامية.