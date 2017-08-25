تركيا تلقي القبض على قراصنة على علاقة باختراق موقع وكالة الأنباء القطرية

مصدر الصورة AFP Image caption لا تزال الحكومات الأربع تقاطع قطر منذ 5 يونيو/حزيران في أسوأ أزمة دبلوماسية في المنطقة منذ سنوات

اعتقلت السلطات التركية خمسة من قراصنة الكمبيوتر لعلاقتهم باختراق موقع وكالة الأنباء القطرية في إبريل/نيسان الماضي، حسبما قالت قناة الجزيرة القطرية نقلا عن علي المري النائب العام القطري.

وقال المري "اصدقاؤنا في تركيا ردوا على تساؤلاتنا منذ فترة وجيزة. أُلقي القبض على خمسة أشخاص ويجري التحقيق معهم. الإدعاء القطري يعمل مع السلطات التركية لمتابعة القضية".

وقال مسؤولون قطريون إن موقع وكالة الأنباء القطري قد تعرض لهجوم من قبل قراصنة وإنه كان قد تم بث تصريحات عدائية نُسبت إلى الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على تلفزيونات الإمارات والسعودية، على الرغم من نفي قطر للمزاعم وتأكيدها أن التصريحات التي نسبت للأمير القطري زائفة.

ويشمل الهجوم المزعوم تصريحات تنتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتثني على حماس وتعلن الدعم لإيران بوصفها "قوة إسلامية".

وسبق الهجوم الإلكتروني المزعوم الحصار المفروض على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.