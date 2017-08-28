بالصور: استعادة مدينة تلعفر العراقية من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية

  • 28 أغسطس/ آب 2017

اعلنت وزارة الدفاع العراقية استعادة قضاء تلعفر في محافظة نينوى شمالي العراق من أيدي مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، مراسل بي بي سي ارسل لنا هذه الصور من داخل مدينة تلعفر بعد دخول القوات العراقية إليها.

  • قوات مكافحة الإرهاب في تلعفر BBC

    انتشرت قوات مكافحة الإرهاب وسط مدينة تلعفر التي اعلنت وزارة الدفاع العراقية الأحد استعادتها بالكامل من أيدي مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية

  • مدينة تلعفر BBC

    أحد شوارع مركز مدينة تلعفر في اعقاب سيطرة القوات العراقية على المدينة وطرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية منها.

  • مدينة تلعفر BBC

    في قلب الصورة تبدو منارة جامع تلعفر الذي يقع في حي القلعة وسط القضاء.

  • مدينة تلعفر BBC

    بدت شوارع المدينة خالية من السكان بعد معركة استمرت ستة ايّام لاستعادتها من أيدي مسلحي التنظيم

  • جامع تلعفر BBC

    أثار القتال قرب جامع تلعفر الواقع في حي القلعة وسط القضاء

  • تلعفر BBC

    تواصل القصف الجوي للمواقع التي تحصن فيها مسلحو التنظيم في المدينة، وتبدو في الصورة حفرة خلفتها إحدى الضربات الجوية على مواقعهم.

  • تلعفر BBC

    شعارات كان يكتبها مسلحو التنظيم المتشدد تبدو وسط الخرائب التي خلفها القتال داخل المدينة.

  • قلعة تلعفر BBC

    رفع العلم العراقي على أنقاض قلعة تلعفر التاريخية التي فجرها التنظيم المتشدد قبل أكثر من سنتين.

المزيد حول هذه القصة