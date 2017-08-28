بالصور: استعادة مدينة تلعفر العراقية من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية

اعلنت وزارة الدفاع العراقية استعادة قضاء تلعفر في محافظة نينوى شمالي العراق من أيدي مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، مراسل بي بي سي ارسل لنا هذه الصور من داخل مدينة تلعفر بعد دخول القوات العراقية إليها.