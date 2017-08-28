بالصور: استعادة مدينة تلعفر العراقية من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية
اعلنت وزارة الدفاع العراقية استعادة قضاء تلعفر في محافظة نينوى شمالي العراق من أيدي مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، مراسل بي بي سي ارسل لنا هذه الصور من داخل مدينة تلعفر بعد دخول القوات العراقية إليها.
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BBC
انتشرت قوات مكافحة الإرهاب وسط مدينة تلعفر التي اعلنت وزارة الدفاع العراقية الأحد استعادتها بالكامل من أيدي مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية
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BBC
أحد شوارع مركز مدينة تلعفر في اعقاب سيطرة القوات العراقية على المدينة وطرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية منها.
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BBC
في قلب الصورة تبدو منارة جامع تلعفر الذي يقع في حي القلعة وسط القضاء.
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BBC
بدت شوارع المدينة خالية من السكان بعد معركة استمرت ستة ايّام لاستعادتها من أيدي مسلحي التنظيم
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BBC
أثار القتال قرب جامع تلعفر الواقع في حي القلعة وسط القضاء
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BBC
تواصل القصف الجوي للمواقع التي تحصن فيها مسلحو التنظيم في المدينة، وتبدو في الصورة حفرة خلفتها إحدى الضربات الجوية على مواقعهم.
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BBC
شعارات كان يكتبها مسلحو التنظيم المتشدد تبدو وسط الخرائب التي خلفها القتال داخل المدينة.
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BBC
رفع العلم العراقي على أنقاض قلعة تلعفر التاريخية التي فجرها التنظيم المتشدد قبل أكثر من سنتين.
معرض الصور
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