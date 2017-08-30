ليس لمكة وحدها يحج ملايين الناس حول العالم

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ترتبط كلمة الحج برحلة المسلمين السنوية إلى مكة في شهر ذي الحجة، لكن الكثير من العقائد الدينية تتضمن طقوسا تشبه الحج بل إن للمسلمين تجمعين كبيرين آخرين غير الحج.. الأول في العراق والثاني في بنغلاديش، فما هي تلك التجمعات في الديانات والعقائد المختلفة؟

الإسلام

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يجتمع ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم كل عام في مكة في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج في شهر ذي الحجة في التقويم الهجري. وإذا كان حج مكة يشترك فيه المسلمون جميعا سنة وشيعة فإن زيارة الأربعين مهمة للغاية للشيعة حيث يتدفقون بالملايين إلى ضريح الحسين في مدينة كربلاء العراقية سنويا. كما أنه وفي ديسمبر/كانون أول من كل عام ومنذ عام 1966 يجتمع ملايين المسلمين سنويا في بسوا في منطقة تونجي على ضفاف نهر توراج خارج العاصمة البنغلاديشية دكا، حيث يتم منع أي نقاش في السياسة وتركز الكثير من الخطب خلال هذا الاجتماع على السلام العالمي.

الهندوسية

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"كومبه ميلا" هو مهرجان فى الهندوسية يتوجه خلاله الحجاج الهندوس في الفترة بين يناير/كانون ثاني وفبراير/شباط إلى مواقع مختلفة على طول نهر الغانج وخاصة مدينة الله آباد من أجل المشاركة في طقوس الاستحمام الخاصة التي تحدث كل 3 سنوات، ويعتبر "كومبه ميلا" أكبر تجمع ديني في العالم، ويشارك فيه ما يتراوح بين 60 و70 مليون شخص تقريبا.

اليهودية

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في المعتقد اليهودى يكون الحج بزيارة بيت المقدس وبالتحديد حائط المبكى "البراق" أو الحائط الغربي، وهو بحسب اعتقادهم المتبقي من هيكل سليمان ، وزيارة "تابوت الرب" بالقدس أيضا. وهو فرض على الذكور دون الإناث والقصر والمرضى ، وكل شخص عليه أن يقدم "صدقة" لم تحدد قيمتها.

المسيحية

رغم أنه لا توجد نصوص في الكتاب المقدس تحث على أي نوع من الزيارة إلى أمكنة مقدسة، يحج المسيحيون إلى عدة أماكن لها أثرها الديني والتاريخي لهم ككنيسة المهد في فلسطين، مسقط رأس المسيح، ونهر الأردن في الأردن حيث تم تعميده على يد يوحنا المعمدان، ويتم الحج إلى الأخير في 6 يناير/كانون ثاني كل عام في عيد الغطاس، والفاتيكان ولورديس في فرنسا التي تشتهر بتجلي العذراء للقديس برناديت عام 1858.

البوذية

الحج في البوذية ليست فريضة أو طقسا دينيا، وقد بدأ البوذيون طقوس السفر الجماعي والزيارة إلى الأماكن المقدسة بعد أعوام طويلة على موت بوذا. والمواقع المقدسة لديهم هي لومبيني مسقط رأس بوذا في النيبال، وبود غايا حيث جاءه الوحي تحت شجرة تين، وسارناث في الهند، حيث علم للمرة الأولى، وكوسينارا في الهند حيث مرقده.

الشنتوية

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يتوجه الملايين من أتباع الشنتوية سنويا إلى ضريح آيسى الكبرى وهو من أقدس مواقع الديانة الشنتوية فى اليابان، وآيسى هى موطن يتجمع فيه أكثر من مائة ضريح مثل الضريح الداخلي نايكو وهو مخصص لإلهة الشمس إماتيراسو، والضريح الخارجى غيكو وهو مكرس لآلهة الحصاد.

البهائية

يحج البهائيون إلى المركز العالمى للبهائيين، والذى يقع فى مدينتي عكا وحيفا فى شمال إسرائيل، وتضم الأولى ضريح بهاء الله وفيما تضم الثانية ضريح محمد رضا الشيرازي الملقب بالباب.

ديانة السيخ

المعبد الذهبى هو أقدس معابد السيخ ويقع فى مدينة إمريتسار الهندية، ويسافر إليه آلاف من أتباع هذه الديانة كل عام.