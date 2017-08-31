الحكومة العراقية تعلن "تحرير تلعفر ومحافظة نينوى بالكامل"

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير مدينة تلعفر ومحافظة نينوى بالكامل من تنظيم الدولة الإسلامية.

وجاء في بيان بالموقع الرسمي لرئيس الوزراء على الانترنت "تم النصر واصبحت محافظة نينوى بكاملها بيد قواتنا البطلة".

وأضاف العبادي في البيان "اعلن لكم ان تلعفر الصامدة التحقت بالموصل المحررة وعادت الى ارض الوطن".

وحذر رئيس الحكومة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، قائلا إن القوات العراقية ستلاحقهم أينما كانوا، وأن الخيار الوحيد لهم هو الموت أو الاستسلام.

وشهدت الأيام القليلة الماضية قتالا ضاريا من أجل استعادة بلدة العياضية القريبة من تلعفر، حيث كان مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية متحصنين.