بالصور: الاحتفالات بعيد الأضحى
من خلال مجموعة من الصور، نستعرض معكم احتفالات المسلمين في شتى أنحاء العالم بعيد الأضحى.
-
AFP
طفلة فلسطينية تحمل بالونات في ساحة رئيسية بقطاع غزة.
-
AFP
طفلة فلسطينية تحمل قطعة من لحم الأضحية في قطاع غزة.
-
AFP
أفراد من الأقلية المسلمة في روسيا يؤدون صلاة العيد أمام المسجد الرئيسي في العاصمة موسكو.
-
EPA
إندونيسيات يؤدين صلاة العيد في سومطرة الشمالية.
-
AFP
أفغان ينصتون إلى الخطبة عقب صلاة العيد في مدينة جلال آباد.
-
EPA
إندونيسيون يلتقطون صورة (سيلفي) عقب أداء صلاة العيد في سومطرة الشمالية.
-
Reuters
شرطي يحمي المصلين أثناء صلاة العيد في العاصمة الأفغانية كابول.
-
AFP
وقف هذا الشاب الإيراني لالتقاط صورة بجوار الأضحية قبل ذبحها في العاصمة طهران.
-
AFP
أسرة مصرية تشتري بالونات في إطار الاحتفالات بعيد الأضحى في القاهرة.
-
Reuters
قوات الأمن العراقية تفتش مصلين في طريقهم لأداء صلاة العيد في بغداد.
-
EPA
مسلمون يتبادلون التهاني أمام جامع الأمين بوسط العاصمة اللبنانية بيروت.
-
EPA
حجاج في طريقهم إلى منى ضمن شعائر الحج.
معرض الصور
حياة الأميرة ديانا عبر عدسات الكاميرات
- 31 أغسطس/ آب 2017
صور من مدينة تلعفر العراقية بعد استعادتها
- 30 أغسطس/ آب 2017
حلقوا شعرهم تضامنا مع ذويهم المصابين بالسرطان
- 26 أغسطس/ آب 2017