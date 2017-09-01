بالصور: الاحتفالات بعيد الأضحى

  • 1 سبتمبر/ أيلول 2017

من خلال مجموعة من الصور، نستعرض معكم احتفالات المسلمين في شتى أنحاء العالم بعيد الأضحى.

  • غزة AFP

    طفلة فلسطينية تحمل بالونات في ساحة رئيسية بقطاع غزة.

  • غزة AFP

    طفلة فلسطينية تحمل قطعة من لحم الأضحية في قطاع غزة.

  • موسكو AFP

    أفراد من الأقلية المسلمة في روسيا يؤدون صلاة العيد أمام المسجد الرئيسي في العاصمة موسكو.

  • إندونيسيا EPA

    إندونيسيات يؤدين صلاة العيد في سومطرة الشمالية.

  • أفغانستان AFP

    أفغان ينصتون إلى الخطبة عقب صلاة العيد في مدينة جلال آباد.

  • إندونيسيا EPA

    إندونيسيون يلتقطون صورة (سيلفي) عقب أداء صلاة العيد في سومطرة الشمالية.

  • أفغانستان Reuters

    شرطي يحمي المصلين أثناء صلاة العيد في العاصمة الأفغانية كابول.

  • طهران AFP

    وقف هذا الشاب الإيراني لالتقاط صورة بجوار الأضحية قبل ذبحها في العاصمة طهران.

  • القاهرة AFP

    أسرة مصرية تشتري بالونات في إطار الاحتفالات بعيد الأضحى في القاهرة.

  • بغداد Reuters

    قوات الأمن العراقية تفتش مصلين في طريقهم لأداء صلاة العيد في بغداد.

  • بيروت EPA

    مسلمون يتبادلون التهاني أمام جامع الأمين بوسط العاصمة اللبنانية بيروت.

  • مكة EPA

    حجاج في طريقهم إلى منى ضمن شعائر الحج.